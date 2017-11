Nov 10 (Reuters) - Telkom Sa Soc Ltd

* HY ‍OPERATING REVENUE 20.109 MILLION RAND DOWN 0.6%​

* ‍HY EBITDA 5.20 MILLION DOWN 1.9%​

* HY ‍CAPITAL EXPENDITURE TO REVENUE 3.97 MILLION RAND UP 9.2%​

* ‍HY HEPS 303.9 CENTS DOWN 7.4%​

* HY ‍MOBILE SERVICE REVENUE 2.28 MILLION RAND UP 43.2%​

* ‍INTERIM DIVIDEND DECREASED 9.9 PERCENT TO 118.1 CENTS PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage: