BRIEF-Telstra Corp Puts Job Reductions On Hold

March 20 (Reuters) - Telstra Corporation Ltd:
* BRINGS FORWARD 5G INVESTMENT AND PROVIDES FY20 OUTLOOK UPDATE
* IT WILL NOT ANNOUNCE ANY FURTHER JOB REDUCTIONS OVER NEXT SIX MONTHS.
* BRINGING FORWARD $500 MILLION OF CAPEX FROM SECOND HALF OF FY21 INTO CALENDAR YEAR 2020
* WILL NOT ANNOUNCE ANY FURTHER JOB REDUCTIONS OVER NEXT SIX MONTHS.
* ANNOUNCES RECRUITMENT OF AN ADDITIONAL 1,000 TEMPORARY CONTRACTORS IN AUSTRALIA TO HELP MANAGE CALL CENTRE VOLUMES.
* WILL PAY INTERIM DIVIDEND NEXT WEEK, DISTRIBUTING $951 MILLION TO SHAREHOLDERS
* ULTIMATE IMPACT FROM COVID-19 ON TELSTRA DIFFICULT TO ASSESS AT THIS TIME
* CURRENT OUTLOOK REMAINS WITHIN RANGE OF ITS FY20 GUIDANCE
* TO EXTEND ANY SPONSORSHIPS EXPIRING THIS YEAR FOR ANOTHER 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: