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November 27, 2017 / 1:49 AM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Telstra Corp responds to NBN Co announcement On HFC rollout changes​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Telstra Corporation Ltd:

* RESPONDS TO NBN CO ANNOUNCEMENT ON HFC ROLLOUT CHANGES​

* ‍NOTED ANNOUNCEMENT FROM NBN CO TODAY THAT IT WOULD CEASE SALES ON HYBRID FIBRE CO-AXIAL (HFC) TECHNOLOGY FOR SIX TO NINE MONTHS FROM 11 DEC

* ‍DELAY IN NBN ROLLOUT WILL DELAY A PROPORTION OF PAYMENTS TO TELSTRA FROM NBN INTO FUTURE PERIODS​

* TO ASSESS EFFECT OF ANNOUNCEMENT RELATING TO NBN CO CORPORATE PLAN 2018 ON CO‘S FY18 OUTLOOK, ADVISE MARKET ONCE ASSESSMENT IS COMPLETE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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