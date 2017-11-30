FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Telstra Corporation Ltd Announces Revised FY18 Guidance
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
NORTH KOREA REVEALED
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Politics
Sexual misconduct allegations may roil 2018 elections
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
Breakingviews
Trump bump aside, U.S. stocks lag in 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Integrated Telecommunications Services
November 30, 2017 / 9:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Telstra Corporation Ltd Announces Revised FY18 Guidance

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Telstra Corporation Ltd:

* - REVISES FY18 GUIDANCE​

* ‍FY18 EXPECTED DIVIDEND REAFFIRMED AT 22 CENTS PER SHARE​

* ‍GUIDANCE UNCHANGED OUTSIDE UPDATED NBN ROLLOUT AND DISCONNECTION ASSUMPTIONS​

* - ‍ANNOUNCES FY18 REDUCTIONS DUE TO HFC CEASE SALE AND UPDATED NBN CORPORATE PLAN​

* TELSTRA CORPORATION- ‍TELSTRA REVISES FY18 GUIDANCE DUE TO IMPACT OF NBN CEASING SALES OF HYBRID FIBRE CO-AXIAL (HFC) TECHNOLOGY FOR 6-9 MONTHS FROM 11 DEC 2017​

* FY18 TOTAL INCOME UPDATED GUIDANCE OF $27.6 BILLION TO $29.5 BILLION, REDUCED BY $0.7 BILLION DUE NBN ROLLOUT IMPACT ‍​

* FY18 EBITDA UPDATED GUIDANCE $10.1 BILLION TO $10.6 BILLION , REDUCED BY $0.6 BILLION DUE TO NBN ROLLOUT IMPACT ‍​

* TELSTRA CORPORATION- ‍WHILE THE CHANGE IMPACTED TELSTRA‘S FINANCIALS, IMPACT DID NOT RESULT IN TELSTRA‘S OUTLOOK FALLING OUTSIDE OF ITS GUIDANCE RANGE​

* - ‍WITH ADDITION OF DELAYS FROM NBN CEASE SALE OF HFC TELSTRA‘S OUTLOOK IS NOW OUTSIDE OF GUIDANCE RANGE AND HAS BEEN UPDATED​

* TELSTRA CORPORATION- ‍NBN ROLLOUT WILL BE MODESTLY FINANCIALLY POSITIVE TO TELSTRA OVER FULL ROLLOUT

* - ‍IT IS NOTED THAT NBN CO REMAINS COMMITTED TO COMPLETING ROLLOUT BY 2020​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.