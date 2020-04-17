Healthcare
April 17, 2020 / 2:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TEM Holdings Says Expected To Record An Increase In Loss For Nine Months

1 Min Read

April 17 (Reuters) - TEM Holdings Ltd:

* TEM HOLDINGS LTD- EXPECTED TO RECORD AN INCREASE IN LOSS FOR NINE MONTHS

* TEM HOLDINGS LTD- EXPECTED RESULT DUE TO DECLINE OF PRODUCTION CAPACITY AND PRODUCTIVITY OF FACTORIES IN MALAYSIA AND PRC DURING QUARTER

* TEM HOLDINGS LTD- EXPECTED TO RECORD AN INCREASE IN LOSS OF ABOUT 15-20% FOR NINE MONTHS COMPARED TO LOSS OF ABOUT HK$7.3 MILLION PCP

* TEM HOLDINGS LTD- BUSINESS AND OPERATION OF MALAYSIA FACTORY WILL HAVE AN ADVERSE IMPACT ON FINANCIAL RESULT OF GROUP IN FORTHCOMING MONTHS DUE TO MCO

* TEM HOLDINGS- GROUP’S MALAYSIA FACTORY STOPPED OPERATION SINCE 18 MAR WHICH HAS ALREADY EXERTED PRESSURE AND DIFFICULTIES ON MEETING CUSTOMERS’ ORDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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