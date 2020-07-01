Healthcare
July 1, 2020 / 7:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Tenaga Nasional Says Government Of Malaysia Approved To Adjust Imbalance Cost Pass-Through For July Until Dec

1 Min Read

July 1 (Reuters) - Tenaga Nasional Bhd:

* GOVERNMENT OF MALAYSIA APPROVED TO ADJUST IMBALANCE COST PASS-THROUGH FOR JULY UNTIL DEC

* REDUCTION IN ICPT SURCHARGE IS DUE TO REDUCTION IN ACTUAL FUEL COSTS FOR JAN TO JUNE 2020 VERSUS PREVIOUS 6 MONTHS OF JULY TO DEC 2019

* FOR ICPT IMPLEMENTATION PERIOD, GOVERNMENT APPROVED REDUCTION IN ICPT FROM 2 SEN/KWH SURCHARGE TO 0 SEN/KWH FOR NON-DOMESTIC CUSTOMERS

* IMPACT OF ICPT IMPLEMENTATION IS NEUTRAL ON TNB & WILL NOT HAVE ANY EFFECT TO BUSINESS OPERATIONS & FINANCIAL POSITION Source text for Eikon: Further company coverage:

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