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December 18, 2017 / 1:52 AM / in 2 days

BRIEF-Tencent, Jd.Com And Vipshop Announce Equity Investment And Business Cooperation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 17 (Reuters) - Jd.Com Inc:

* TENCENT, JD.COM AND VIPSHOP ANNOUNCE EQUITY INVESTMENT AND BUSINESS COOPERATION

* ‍TENCENT AND JD.COM WILL INVEST AN AGGREGATE AMOUNT OF APPROXIMATELY $863 MILLION IN CASH IN VIPSHOP AT CLOSING OF TRANSACTION​

* JD.COM - ‍TENCENT, JD.COM WILL SUBSCRIBE FOR NEWLY ISSUED CLASS A ORDINARY SHARES OF VIPSHOP IN AMOUNT OF ABOUT $604 MILLION AND ABOUT $259 MILLION, RESPECTIVELY​

* ‍PURCHASE PRICE WILL BE $65.40 PER CLASS A ORDINARY SHARE, EQUIVALENT TO $13.08 /ADS OF VIPSHOP, 5 OF WHICH REPRESENT 1 CLASS A ORDINARY SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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