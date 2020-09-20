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Healthcare

BRIEF-Tencent Notes US Department Of Commerce's Identification Of Prohibited Transactions Executive Order

By Reuters Staff

1 Min Read

Sept 20 (Reuters) - Tencent Holdings Ltd:

* NOTE THAT U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE HAS ISSUED IDENTIFICATION OF PROHIBITED TRANSACTIONS EXECUTIVE ORDER DATED 17 SEPT

* FURTHER EVALUATION IS BEING CARRIED OUT BY CO TO ASSESS IMPACT OF IDENTIFICATION OF PROHIBITED TRANSACTIONS ON GROUP

* HAS BEEN ENGAGING & WILL CONTINUE TO ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH U.S. GOVERNMENT AND OTHER STAKEHOLDERS IN U.S. TO ACHIEVE LONG-TERM SOLUTION Source text bit.ly/3iPl9dk Further company coverage:

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