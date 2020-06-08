Healthcare
June 8, 2020 / 1:53 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Teneobio Enters Licensing Agreement To Develop Next Generation Engineered Cell Therapies With Intellia

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Intellia Therapeutics Inc:

* TENEOBIO ENTERS A RESEARCH COLLABORATION AND LICENSING AGREEMENT TO DEVELOP NEXT GENERATION ENGINEERED CELL THERAPIES WITH INTELLIA THERAPEUTICS

* TENEOBIO INC - INTELLIA WILL HAVE OPTION TO EXCLUSIVELY LICENSE NOVEL ANTIBODIES FOR GLOBAL DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION

* TENEOBIO, INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, CO WILL RECEIVE UPFRONT PAYMENT

* TENEOBIO - UNDER AGREEMENT, CO TO BE ELIGIBLE TO GET ADDITIONAL PAYMENTS FOR SOME PRECLINICAL, CLINICAL, REGULATORY, COMMERCIAL MILESTONES’ ACHIEVEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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