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January 8, 2018 / 8:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tenet Highlights Strategic Growth And Cost Reduction Initiatives At J.P. Morgan Healthcare Conference

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Tenet Healthcare Corp:

* TENET HEALTHCARE - ‍EXECUTION OF DIVESTITURE PROGRAM OF NON-CORE MARKETS & ASSETS, WHICH IS ON TRACK & EXPECTED TO YIELD IN EXCESS OF $1 BILLION OF PROCEEDS​

* TENET HIGHLIGHTS STRATEGIC GROWTH AND COST REDUCTION INITIATIVES AT J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE

* TENET HEALTHCARE CORP - ‍ANTICIPATES NEW TAX LAW WILL POSITIVELY AFFECT EPS OVER NEXT TWO TO THREE YEARS DUE TO LOWER TAX RATE​

* TENET HEALTHCARE CORP - ‍PROCESS UNDERWAY TO SELL CONIFER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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