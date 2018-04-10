BRIEF-Tenneco To Buy Federal-Mogul For $5.4 Bln

April 10 (Reuters) - Tenneco Inc:
* TENNECO TO CREATE TWO INDEPENDENT, PUBLIC COMPANIES WITH ACQUISITION OF FEDERAL-MOGUL
* INTENTION TO SEPARATE COMBINED BUSINESSES INTO 2 INDEPENDENT, PUBLICLY TRADED COMPANIES
* FEDERAL-MOGUL IS BEING ACQUIRED FROM ICAHN ENTERPRISES L.P.
* DEAL TO BE FUNDED THROUGH CASH, TENNECO EQUITY AND ASSUMPTION OF DEBT
* INTENTION TO SEPARATE COMBINED BUSINESSES THROUGH A TAX-FREE SPIN-OFF TO SHAREHOLDERS
* ACQUISITION EXPECTED TO BE VALUE ACCRETIVE AND GENERATE SYNERGY OPPORTUNITIES OF AT LEAST $200 MLN IN ANNUAL EARNINGS
* TO BUY FEDERAL-MOGUL THROUGH $800 MLN IN CASH, 5.7 MLN SHARES OF TENNECO CLASS A COMMON STOCK, AMONG OTHERS
* PUT IN PLACE COMMITTED DEBT FINANCING TO FUND DEAL THAT WILL REPLACE EXISTING SENIOR CREDIT FACILITIES,SOME SENIOR FACILITIES AT FEDERAL-MOGUL
* TO BUY FEDERAL-MOGUL ALSO THROUGH 23.8 MLN SHARES OF NON-VOTING TENNECO CLASS B COMMON STOCK AND ASSUMPTION OF DEBT
* CAN REDUCE NUMBER OF SHARES OF CLASS B NON-VOTING STOCK BY UP TO 7.3 MLN SHARES, INCREASE CASH CONSIDERATION PROPORTIONATELY AT DEAL CLOSING
* DEAL INCLUDES SEPARATION OF AFTERMARKET & RIDE PERFORMANCE AND POWERTRAIN TECHNOLOGY COMPANIES
* WITH DEAL, AFTERMARKET AND RIDE PERFORMANCE COMPANY WILL INCLUDE TENNECO RIDE PERFORMANCE AND FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS
* WITH DEAL, POWERTRAIN TECHNOLOGY COMPANY WILL INCLUDE TENNECO CLEAN AIR AND FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN Source text for Eikon: Further company coverage: