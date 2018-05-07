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May 7, 2018 / 9:59 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Teranga Gold Announces First Drawdown Under Facility For Construction Of Its Second Mine

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Teranga Gold Corp:

* TERANGA GOLD ANNOUNCES FIRST DRAWDOWN UNDER FACILITY FOR CONSTRUCTION OF ITS SECOND MINE

* TERANGA GOLD - FIRST DRAWDOWN UNDER PF TRANCHE WAS $70 MILLION, $15 MILLION OF WHICH USED TO CLOSE OUT REVOLVING CREDIT FACILITY WITH SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

* TERANGA GOLD CORP - FACILITY IS COMPRISED OF $165 MILLION TO BE USED TOWARDS FUNDING DEVELOPMENT OF WAHGNION GOLD PROJECT

* TERANGA GOLD - FACILITY ALSO INCLUDES $25 MILLION TO BE USED TOWARD FUTURE ADVANCEMENT OF FEASIBILITY STUDY FOR GOLDEN HILL PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage:

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