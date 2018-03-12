FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 12, 2018 / 10:40 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Teranga Gold Receives Commitment Letter For $165 Mln In Secured Debt Financing To Bring Its Second Gold Mine Into Production

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Teranga Gold Corp:

* TERANGA GOLD RECEIVES COMMITMENT LETTER FOR $165 MILLION IN SECURED DEBT FINANCING TO BRING ITS SECOND GOLD MINE INTO PRODUCTION

* TERANGA GOLD CORP - ‍WAHGNION IS EXPECTED TO INCREASE ANNUALIZED GOLD PRODUCTION BY 50% TO BETWEEN 300,000 AND 350,000 OUNCES FOLLOWING FIRST POUR

* TERANGA GOLD CORP - ‍SECURES ADDITIONAL $25 MILLION FOR FUTURE ADVANCEMENT OF GOLDEN HILL PROJECT TO FEASIBILITY STUDY​

* TERANGA GOLD CORP - ‍$165 MILLION FINANCING TO BE USED TOWARDS FUNDING DEVELOPMENT OF WAHGNION GOLD PROJECT & TO REPAY CO’S CURRENT OUTSTANDING BANK DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.