BRIEF-Terna, utile netto trim1 sale a 186,6 mln euro

May 13 (Reuters) - Terna Rete Elettrica Nazionale SpA :

* UTILE NETTO TRIM1 186,6 MILLION EURO RISPETTO A 186 MILLION EURO UN ANNO FA

* EBITDA TRIM 1 A 434,2 MILLION EURO RISPETTO A 420,2 MILLION EURO UN ANNO FA

* RICAVI TRIM1 A 567,5 MILLION EURO RISPETTO A 537 MILLION EURO UN ANNO FA

* INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A FINE MARZO A 8,41 MLD EURO

* NON SI ATTENDONO IMPATTI DIRETTI SIGNIFICATIVI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 DATO IL PROFILO STRETTAMENTE REGOLATO DEL BUSINESS