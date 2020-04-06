Healthcare
April 6, 2020 / 11:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Terracom Says Blair Athol Forecasting Coal Sales For 2020 FY Of 2.9 Million Tonnes

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Terracom Ltd:

* TERRACOM LTD - BLAIR ATHOL FORECASTING COAL SALES FOR 2020 FINANCIAL YEAR OF 2.9 MILLION TONNES

* TERRACOM LTD - DURING MARCH QUARTER, BNU MINE HAD COAL SALES OF 48,000 TONNES

* TERRACOM LTD - BNU MINE WAS NEGATIVELY IMPACTED BY IMPACTS OF COVID-19 THROUGH CLOSURE OF BORDER BETWEEN CHINA AND MONGOLIA

* TERRACOM LTD - EXPORT HAS NOT RECOMMENCED FOR BNU MINE

* TERRACOM LTD - FURTHER NOTES MARCH QUARTER COAL SALES EXCLUDES ABOUT 90% INTEREST IT OWNS IN UNIVERSAL COAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below