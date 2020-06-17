Healthcare
June 17, 2020 / 10:49 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Terveystalo Launches New Co-operation Negotiations

1 Min Read

June 17 (Reuters) - Terveystalo Oyj:

* TERVEYSTALO PREPARES FOR PROLONGED EXCEPTIONAL SITUATION BY LAUNCHING NEW CO-OPERATION NEGOTIATIONS

* START COMPANYWIDE CO-OPERATION NEGOTIATIONS CONCERNING TEMPORARY LAYOFFS OF UP TO 90 DAYS IN CASES WHERE WORK IS TEMPORARILY REDUCED OR TERMINATED

* NEGOTIATIONS WILL START ON 22 JUNE 2020 AND CONCERN WHOLE GROUP DUE TO EXCEPTIONAL NATURE OF SITUATION

* WILL ALSO CONTINUE TO MAKE COST ADJUSTMENTS BY, AMONG OTHER THINGS, REDUCING EXTERNAL SERVICE PURCHASES AND RE-PRIORITIZING INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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