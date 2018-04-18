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April 18, 2018 / 7:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Terveystalo Oy Says Finnish Tax Authority Concluded Tax Audit At Terveystalo Healthcare Holding Oy, Unit Of Terveystalo PLC

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Terveystalo Oy:

* FINNISH TAX AUTHORITY HAS CONCLUDED TAX AUDIT AT TERVEYSTALO HEALTHCARE HOLDING OY, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF TERVEYSTALO PLC.

* FINNISH TAX AUTHORITY HAS CONCLUDED TAX AUDIT AND ISSUED ITS AUDIT REPORT CONCLUDING THAT AUDIT DID NOT CAUSE ANY ACTION

* GROUP WILL TAKE INTO ACCOUNT RESULTS OF AUDIT IN ITS REPORTING REGARDING Q1 OF 2018

* GROUP WILL RECOGNIZE DEFERRED TAX ASSETS RELATED TO OUTSTANDING TAX LOSSES CARRIED FORWARD OF ABOUT EUR 13 MILLION IN Q1

* RECOGNITION HAS A NET RESULT IMPACT ON Q1 OF 2018

* TERVEYSTALO- RECOGNITION HAS NET RESULT IMPACT ON Q1 AND IS BASED ON ASSUMPTION CO WILL BE ABLE TO USE ALL OUTSTANDING TAX LOSSES BEFORE THEY EXPIRE Source text for Eikon: Further company coverage:

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