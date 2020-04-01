BRIEF-Tervita Says Reducing Capital Spending, Suspending Share Repurchase Plan

March 31 (Reuters) - Tervita Corp:
* ORATION RESPONDS TO COVID-19 PANDEMIC AND GLOBAL OIL PRICE DECLINE BY REDUCING CAPITAL SPENDING AND FIXED COSTS, AND SUSPENDING SHARE REPURCHASE PLAN
* FIXED COST REDUCTIONS ANNUALIZED AT $30 MILLION TO $34 MILLION
* PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER SALARY REDUCTION OF 15%
* BOARD OF DIRECTORS CASH RETAINER REDUCTION OF 15% & ELECTION TO RECEIVE TOTAL RETAINER IN NON-CASH DEFERRED SHARE UNITS
* TERVITA -ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING OF INDUSTRIAL SERVICES SEGMENT, BUSINESS SERVICES RESULTING IN 20% REDUCTION TO SIZE OF EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM Source text for Eikon: Further company coverage: