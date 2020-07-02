Healthcare
July 2, 2020 / 10:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tesla Says Recent Reports That We Have Terminated Employees Due To Their Concerns Over Health Practices Are "Fundamentally Untrue"

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Tesla Inc:

* TESLA INC - RECENT REPORTS THAT WE HAVE TERMINATED EMPLOYEES DUE TO THEIR CONCERNS OVER HEALTH PRACTICES ARE “FUNDAMENTALLY UNTRUE”

* TESLA INC - “EMPLOYEES QUOTED IN RECENT STORIES ARE STILL EMPLOYED WITH TESLA AND WE HAVE OFFERED THEM WORK MULTIPLE TIMES”

* TESLA INC - TESLA HAS OFFERED EMPLOYEES A WINDOW OF TIME TO STAY HOME “NO QUESTIONS ASKED”

* TESLA INC - WAIVED ATTENDANCE POLICY FOR SEVERAL WEEKS AFTER CO HAD APPROVAL TO REOPEN FACTORIES

* TESLA INC - THOSE EMPLOYEES WHO HAVE AT-RISK FAMILY MEMBERS AT HOME RECEIVED TWO WEEKS PAID LEAVE THROUGH MAY 31

* TESLA- ALL WE “HAVE ASKED IS THAT OUR EMPLOYEES TALK TO US AND PROVIDE US THE DETAILS OF THEIR OWN CONCERN”

* TESLA INC - "TESLA'S PROTECTIVE MEASURES MEET AND EXCEED COUNTY, STATE AND FEDERAL GUIDELINES" Source text: [bit.ly/3ink8JP] Further company coverage:

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