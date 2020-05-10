Healthcare
May 10, 2020 / 2:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tesla Says Started Process Of Resuming Operations after California Governor's recent guidance

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Tesla Inc:

* TESLA SAYS HAS STARTED PROCESS OF RESUMING OPERATIONS AT FREMONT FACTORY - BLOG

* TESLA SAYS “ALAMEDA COUNTY IS INSISTING WE SHOULD NOT RESUME OPERATIONS” - BLOG

* TESLA SAYS FILED LAWSUIT ON MAY 9 ASKING COURT TO INVALIDATE COUNTY ORDERS, TO THE EXTENT COUNTY CLAIMS THEY PREVENT TESLA FROM RESUMING OPERATIONS

* TESLA SAYS TEMPERATURE SCREENING PROTOCOL & COMMITMENT TO ADD TEMPERATURE SCREENING WHEN IT RESUMES LONG-DISTANCE SHUTTLE ROUTES SHARED WITH COUNTY

* TESLA SAYS SHARED EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY GUIDELINES WITH COUNTY OFFICIALS - BLOG

* TESLA SAYS SHARED WITH COUNTY "FACTORY LAYOUT WITH SQUARE FOOTAGE TO ILLUSTRATE ON HOW PEOPLE ARE SPREAD OUT ACROSS OUR 6 MILLION SQUARE FOOT FACILITY" Source: bit.ly/2WhxRsv Further company coverage:

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