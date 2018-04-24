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April 24, 2018 / 12:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tetra Bio-Pharma Signs Landmark Commercialization Term Sheet For Its Product PPP001 In Israel

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Tetra Bio Pharma Inc:

* TETRA BIO-PHARMA SIGNS LANDMARK COMMERCIALIZATION TERM SHEET FOR ITS LEAD PHARMACEUTICAL PRODUCT, PPP001, IN ISRAEL

* TETRA BIO PHARMA - SIGNED BINDING TERM SHEET FOR MARKETING & DISTRIBUTION OF PPP001 IN ISRAEL WITH KAMADA LTD

* TETRA BIO PHARMA INC - UNDER AGREEMENT TERMS, KAMADA WILL BE RESPONSIBLE FOR REGISTERING PRODUCT, MARKETING & DISTRIBUTION, IN ISRAEL

* TETRA BIO PHARMA - CO TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE CERTAIN MILESTONE PAYMENTS, UNDISCLOSED PERCENTAGE OF SALES OF PPP001 GENERATED BY KAMADA IN ISRAEL Source text for Eikon: Further company coverage:

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