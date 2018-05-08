BRIEF-Tetra Technologies Reports Q1 Loss Per Share Of $0.10 From Continuing Operations

May 8 (Reuters) - Tetra Technologies Inc:
* TETRA TECHNOLOGIES, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS AND PROVIDES TOTAL YEAR GUIDANCE
* Q1 REVENUE $199 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $209.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.07 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TETRA TECHNOLOGIES - 2018 TOTAL YEAR PROJECTED LOSS BEFORE TAXES IS EXPECTED TO BE BETWEEN $7.5 MILLION AND $27.5 MILLION
* TETRA TECHNOLOGIES - SEES 2018 TOTAL EBITDA $168 MILLION TO $188 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: