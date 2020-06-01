BRIEF-Tetraphase Announces Receipt Of Amended Melinta Proposal, Determination Of Superior Offer And Notice To Acelrx

June 1 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:
* TETRAPHASE ANNOUNCES RECEIPT OF AMENDED MELINTA PROPOSAL, DETERMINATION OF SUPERIOR OFFER AND NOTICE TO ACELRX
* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - UNDER AMENDED MELINTA PROPOSAL, MELINTA HAS OFFERED TO ACQUIRE CO FOR $39.0 MILLION IN CASH, PLUS AN ADDITIONAL $16.0 MILLION
* TETRAPHASE PHARMA - IF AMENDED MELINTA PROPOSAL CONTINUES TO BE A SUPERIOR OFFER THROUGH JUNE 3, CO WILL CONSIDER TERMINATING ACELRX MERGER AGREEMENT
* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - AT THIS TIME, BOARD HAS NOT CHANGED ITS RECOMMENDATION WITH RESPECT TO PENDING TRANSACTION WITH ACELRX
* TETRAPHASE PHARMA- GIVEN NOTICE TO ACELRX OF INTENTION TO CONSIDER CHANGING RECOMMENDATION/TERMINATING DEAL AGREEMENT UNLESS ACELRX PROPOSES REVISIONS Source text for Eikon: Further company coverage: