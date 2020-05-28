Healthcare
May 28, 2020 / 1:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tetraphase Announces Receipt Of Amended Melinta Proposal

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - TETRAPHASE ANNOUNCES RECEIPT OF AMENDED MELINTA PROPOSAL, DETERMINATION OF SUPERIOR OFFER AND NOTICE TO ACELRX

* TETRAPHASE - ANNOUNCED THAT BOARD OF DIRECTORS HAS RECEIVED REVISED PROPOSAL FROM MELINTA THERAPEUTICS, INC. AMENDING ITS PRIOR PROPOSAL TO ACQUIRE CO

* TETRAPHASE - TETRAPHASE STOCKHOLDERS WOULD RECEIVE, FOR EACH EARNINGS PER SHARE OF TETRAPHASE COMMON STOCK, $0.2434 IN CASH & 0.7217 OF A EARNINGS PER SHARE OF ACELRX COMMON STOCK

* TETRAPHASE - IN AMENDED PROPOSAL, MELINTA HAS OFFERED TO ACQUIRE CO FOR $34.0 MILLION IN CASH, PLUS $16.0 MILLION IN CASH PAYABLE UNDER CONTINGENT VALUE RIGHTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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