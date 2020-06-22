Healthcare
June 22, 2020 / 10:54 AM / a few seconds ago

BRIEF-Tetraphase Receives Proposal from La Jolla, Determination of Superior Offer, Notice to Melinta

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:

* TETRAPHASE ANNOUNCES RECEIPT OF PROPOSAL FROM LA JOLLA PHARMACEUTICAL COMPANY, DETERMINATION OF SUPERIOR OFFER AND NOTICE TO MELINTA

* TETRAPHASE - JUNE 19, BOARD RECEIVED AN UNSOLICITED PROPOSAL FROM LA JOLLA TO ACQUIRE CO FOR $43.0 MILLION IN CASH, PLUS AN ADDITIONAL AGGREGATE AMOUNT

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - ON JUNE 21, 2020 BOARD DETERMINED THAT LA JOLLA PROPOSAL IS A “SUPERIOR OFFER” TO THE MELINTA MERGER AGREEMENT

* TETRAPHASE - IF LA JOLLA PROPOSAL CONTINUES TO CONSTITUTE A SUPERIOR OFFER THROUGH JUNE 26, BOARD TO CONSIDER TERMINATING MELINTA MERGER AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below