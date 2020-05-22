Healthcare
May 22, 2020 / 2:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tetraphase Says Latest Proposal From Melinta Therapeutics To Acquire Co Is A "Superior Offer"

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:

* TETRAPHASE ANNOUNCES DETERMINATION OF SUPERIOR OFFER AND NOTICE TO ACELRX

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - BOARD DETERMINED THAT LATEST PROPOSAL FROM MELINTA THERAPEUTICS TO ACQUIRE CO IS A “SUPERIOR OFFER”

* TETRAPHASE - GIVEN NOTICE TO ACELRX OF SUCH DETERMINATION, INTENTION TO CONSIDER CHANGING RECOMMENDATION OF ACELRX MERGER AGREEMENT/ TERMINATING IT

* TETRAPHASE - CHANGING /TERMINATING ACELRX MERGER AGREEMENT UNLESS ACELRX PROPOSES REVISIONS/ MAKES ANOTHER PROPOSAL ON/ PRIOR TO MAY 29

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - AT THIS TIME, TETRAPHASE BOARD HAS NOT CHANGED ITS RECOMMENDATION WITH RESPECT TO PENDING TRANSACTION WITH ACELRX Source text for Eikon: Further company coverage:

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