Healthcare
June 5, 2020 / 10:26 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Tetraphase - U.S. FDA Approves Co's Application For New Strength Of Xerava

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June 5 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - ON JUNE 4 RECEIVED NOTICE THAT U.S. FDA APPROVED CO’S SUPPLEMENTAL NEW DRUG APPLICATION FOR NEW STRENGTH OF XERAVA

* TETRAPHASE - XERAVA APPROVED FOR INJECTION FOR COMPLICATED INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS TREATMENT IN ADULT PATIENTS CONTAINING 100MG OF ERAVACYCLINE PER VIAL

* TETRAPHASE - XERAVA APPROVED AS EXTENSION OF 'IN-USE' SHELF LIFE FOR XERAVA DILUTED READY FOR INFUSION IV SOLUTION FROM 7-10 DAYS UNDER REFRIGERATED CONDITIONS Source text: (bit.ly/3cHMwT7) Further company coverage:

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