Healthcare
February 19, 2020 / 10:22 PM / a few seconds ago

BRIEF-Teva Says Registration Trials Of Deutetrabenazine In Pediatric Patients With Tourette Syndrome Did Not Meet Primary Endpoint

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Teva Pharmaceutical Industries Ltd :

* TEVA ANNOUNCES REGISTRATION TRIALS OF DEUTETRABENAZINE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH TOURETTE SYNDROME DID NOT MEET THE PRIMARY ENDPOINT

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - MOST COMMONLY REPORTED ADVERSE EVENT IN ARTISTS 1 AND ARTISTS 2 STUDIES WERE HEADACHE, SOMNOLENCE AND FATIGUE

* TEVA PHARMACEUTICAL - NO NEW SAFETY SIGNALS WERE IDENTIFIED THAT WERE INCONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFILE OF DEUTETRABENAZINE. Source text for Eikon: Further company coverage:

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