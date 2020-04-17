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April 17, 2020 / 6:46 AM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-TEXAF Q1 Rents For Real Estate Branch Up At 4.9 Million Euros

1 Min Read

April 17 (Reuters) - TEXAF SA:

* ON 19 MARCH, THE TEXAF DIGITAL CAMPUS AND THE TEXAF BILEMBO CULTURAL CENTRE WERE CLOSED TO THE PUBLIC

* ON 24 MARCH, THE DRC CLOSED ITS BORDERS TO AIR PASSENGERS, PREVENTING BOTH STAFF AND CUSTOMERS FROM LEAVING THE COUNTRY OTHER THAN VIA OFFICIAL REPATRIATION FLIGHTS

* RENTS FOR THE REAL ESTATE BRANCH TOTALLED EUR 4.9 MILLION FOR Q1

* IF LOCKDOWN EXTENDED, DELIVERY DATE FOR BOIS NOBLES PHASE II AND PETIT-PONT PROJECTS WOULD BE POSTPONED, WITH NEGATIVE IMPACT ON 2021 REVENUE ESTIMATED AT EUR 185 K PER MONTH OF DELAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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