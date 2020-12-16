BRIEF-Texas alleges Google had unlawful deal with Facebook in new lawsuit

Dec 16 (Reuters) - TEXAS LAWSUIT AGAINST GOOGLE SEEKS STRUCTURAL RELIEF TO RESTORE COMPETITIVE CONDITIONS IN THE RELEVANT MARKETS AFFECTED BY GOOGLE’S ALLEGED UNLAWFUL CONDUCT
* TEXAS LAWSUIT AGAINST GOOGLE SAYS GOOGLE HAD UNLAWFUL AGREEMENT WITH FACEBOOK TO KILL COMPETITION - COMPLAINT
* TEXAS LAWSUIT ALLEGES GOOGLE SECRETLY LET ITS OWN EXCHANGE WIN AUCTIONS EVEN WHEN OTHERS BID HIGHER - COMPLAINT
* TEXAS SAYS FACEBOOK CURTAILED ITS SUPPORT OF A PRODUCT THAT COMPETED WITH GOOGLE IN RETURN FOR GOOGLE GIVING FACEBOOK DATA, SPEED, OTHER BENEFITS
* TEXAS SAYS AGREEMENT BETWEEN FACEBOOK, GOOGLE SIGNED AT ‘HIGHEST-LEVEL’ - COMPLAINT
* TEXAS SAYS GOOGLE DECEIVED ONLINE PUBLISHERS TO GET THEM TO STOP USING COMPETITORS - COMPLAINT
* TEXAS SAYS GOOGLE USES ITS MONOPOLY OVER AD SALES TOOLS USED BY PUBLISHERS TO STIFLE COMPETITION, CHARGE HIGH FEES - COMPLAINT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Chris Sanders)
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