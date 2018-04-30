FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 30, 2018 / 8:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Texas Roadhouse Q1 Earnings Per Share $0.76

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Texas Roadhouse Inc:

* TEXAS ROADHOUSE, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.76

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.76 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 4.9 PCT AT COMPANY RESTAURANTS AND 3.9 PCT AT DOMESTIC FRANCHISE RESTAURANTS

* SEES 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $165.0 MILLION TO $175.0 MILLION

* SEES POSITIVE COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH FOR 2018

* SEES POSITIVE COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH FOR 2018

* QTRLY TOTAL REVENUE $ 627.7 MILLION, UP 10.6 PCT

* Q1 REVENUE VIEW $626.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.