BRIEF-Texas Roadhouse Q1 Earnings Per Share $0.76

April 30 (Reuters) - Texas Roadhouse Inc:
* TEXAS ROADHOUSE, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.76 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 4.9 PCT AT COMPANY RESTAURANTS AND 3.9 PCT AT DOMESTIC FRANCHISE RESTAURANTS
* SEES 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $165.0 MILLION TO $175.0 MILLION
* SEES POSITIVE COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH FOR 2018
* SEES POSITIVE COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH FOR 2018
* Q1 REVENUE VIEW $626.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: