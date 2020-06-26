Healthcare
June 26, 2020 / 6:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Texton Property Fund To Further Cut Standard Bank Facility With Proceeds From Asset Disposal Programme

1 Min Read

June 26 (Reuters) - Texton Property Fund Ltd:

* TEXTON PROPERTY FUND LTD - EXPECTS TO FURTHER REDUCE STANDARD BANK FACILITY WITH PROCEEDS FROM ASSET DISPOSAL PROGRAM.

* TEXTON PROPERTY FUND LTD - TOTAL FACILITY REFINANCED AMOUNTS TO R930 MILLION

* TEXTON PROPERTY FUND LTD - IN SOUTH AFRICA, WE HAVE AGREED TERMS WITH STANDARD BANK FOR REFINANCING OF OUR DEBT WHICH EXPIRES IN NEAR TERM

* TEXTON PROPERTY FUND LTD - IN PROCESS OF COMPLETING CIRCA R180 MILLION WORTH OF ASSET SALES OVER NEXT FOUR MONTHS

* TEXTON PROPERTY FUND LTD - UK DEBT WAS FULLY REFINANCED; OBTAINED A £32 MILLION FIVE-YEAR FACILITY WITH HSBC Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below