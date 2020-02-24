Healthcare
February 24, 2020 / 1:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Texwinca Holdings Says Textile Manufacturing Factory In Dongguan Of Guangdong Province Resumed Production

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Texwinca Holdings Ltd:

* GROUP’S TEXTILE MANUFACTURING FACTORY IN DONGGUAN OF GUANGDONG PROVINCE HAS RESUMED PRODUCTION SINCE 10 FEB

* TEMPORARILY SUSPENDED OPERATION OF CERTAIN STORES IN MAINLAND CHINA FOR PREVENTION AND CONTROL OF CORONAVIRUS OUTBREAK

* GROUP HAS TEMPORARILY SUSPENDED OPERATION OF CERTAIN STORES IN MAINLAND CHINA TO CONTROL COVID-19 OUTBREAK

* PREPARING TO GRADUALLY RESUME FULL OPERATION AND PRODUCTION

* REMAINING EMPLOYEES EXPECTED TO RETURN TO FACTORY SOON FOLLOWING SPREAD OF CORONAVIRUS BECOMES MORE CONTAINED

* GROUP’S CAUSAL APPAREL RETAILING OPERATIONS WERE DIRECTLY AFFECTED DUE TO OUTBREAK Source text for Eikon: Further company coverage:

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