BRIEF-TF1 Q4 Operating Profit Down At 64.0‍​ Million Euros

Feb 16 (Reuters) - TF1:
* Q4 OPERATING PROFIT EUR 64.0 MILLION VERSUS EUR 67.8 MILLION YEAR AGO
* Q4 NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE GROUP EUR 51.2 MILLION VERSUS EUR 55.5 MILLION YEAR AGO
* SEES FROM 2018 ONWARDS: GROWTH IN CURRENT OPERATING MARGIN AT GROUP LEVEL (EXCLUDING MAJOR SPORTING EVENTS)
* Q4 REVENUE EUR 658.3 MILLION VERSUS EUR 636.0 MILLION YEAR AGO
* SEES AVERAGE ANNUAL COST OF PROGRAMMES REDUCED TO €960 MILLION (EXCLUDING. MAJOR SPORTING EVENTS) FOR 5 UNENCRYPTED CHANNELS FOR 2018-20 PERIOD
* CONFIRMS AMBITION TO DELIVER GROWTH IN REVENUE FROM ACTIVITIES OTHER THAN ADVERTISING ON 5 UNENCRYPTED CHANNELS
* OTHER ACTIVITIES EXPECTED TO ACCOUNT FOR AT LEAST ONE-THIRD OF CONSOLIDATED REVENUE IN 2019
* CONFIRMS TARGET OF DOUBLE-DIGIT CURRENT OPERATING MARGIN IN 2019
* BOARD OF DIRECTORS TO ASK THE ANNUAL GENERAL MEETING ON 19 APRIL 2018 TO APPROVE DIVIDEND OF €0.35/ SHARE
* IN 2018 WILL CARRY EXCLUSIVE UNENCRYPTED COVERAGE OF 28 MATCHES FROM THE FOOTBALL WORLD CUP ACROSS ITS CHANNELS
* ADVERTISING REVENUE FROM FIVE UNENCRYPTED CHANNELS AMOUNTED TO €1,480.5 MILLION (+1.7% YEAR-ON-YEAR) IN 2017
* REVENUE FOR THE BROADCASTING SEGMENT REACHED €1,713.6 MILLION IN 2017
* IN DISTRIBUTION, WILL OFFER TF1 PREMIUM (CONTENT PLUS NEW SERVICES) TO ALL OPERATORS Source text : bit.ly/2C2HySX Further company coverage: (Gdynia Newsroom)