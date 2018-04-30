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April 30, 2018 / 8:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TFS Financial Corp Reports Qtrly EPS Of $0.08

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - TFS Financial Corp:

* TFS FINANCIAL CORP - DAVID S. HUFFMAN, CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) OF COMPANY, HAS ANNOUNCED HIS RETIREMENT EFFECTIVE SEPTEMBER 30, 2018

* TFS FINANCIAL CORP - PAUL J. HUML WILL ASSUME ROLE OF CFO ON DATE OF HUFFMAN’S RETIREMENT

* TFS FINANCIAL CORP QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.08

* TFS FINANCIAL CORP - NET INTEREST INCOME WAS $71.7 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2018 AND $70.3 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2017

* TFS FINANCIAL - PROVISION FOR LOAN LOSSES WAS A CREDIT OF $4.0 MILLION FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018 VERSUS CREDIT OF $6.0 MILLION FOR QUARTER ENDED MARCH 31,2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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