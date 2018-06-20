FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
June 20, 2018 / 11:46 AM / in an hour

BRIEF-TG Therapeutics, Novimmune Announce Global Agreement For Development And Commercialization Of Anti-CD47/ Anti-CD19 bispecific antibody

Reuters Staff

1 Min Read

June 20 (Reuters) - Novimmune SA (IPO-NOVI.S):

* TG THERAPEUTICS AND NOVIMMUNE SA ANNOUNCE GLOBAL AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF A NOVEL ANTI-CD47/ ANTI-CD19 BISPECIFIC ANTIBODY

* TG THERAPEUTICS INC - COMPANIES WILL JOINTLY DEVELOP PRODUCT ON A WORLDWIDE BASIS, FOCUSING ON INDICATIONS IN AREA OF HEMATOLOGIC B-CELL MALIGNANCIES

* TG THERAPEUTICS - CLINICAL TRIALS ON TG-1801 ARE EXPECTED TO COMMENCE LATER THIS YEAR OR EARLY IN 2019

* TG THERAPEUTICS - TO MAKE UP-FRONT & MILESTONES PAYMENTS BASED ON EARLY CLINICAL DEVELOPMENT

* TG THERAPEUTICS - TO BE RESPONSIBLE FOR COSTS OF CLINICAL DEVELOPMENT OF PRODUCTS THROUGH END OF PHASE II Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.