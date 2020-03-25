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March 25, 2020 / 4:38 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Thai Airways International Says Prepared Plans To Temporarily Suspend Ops On Various Routes

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Thai Airways International PCL :

* HAS TO REDUCE FLIGHTS AND TRAFFIC PRODUCTION DUE TO DECREASED NUMBER OF PASSENGERS REFLECTING OPERATIONS OF CO

* STILL OPERATES CARGO SERVICE IN SOME ROUTES & TO OPERATE CHARTER FLIGHT IF PASSENGERS STRANDED OR ON GOVERNMENT REQUEST

* MAY ARRANGE SPECIAL FLIGHTS IF THERE ARE LOT OF PASSENGERS LEFT BEHIND & BEEN COORDINATED BY RELEVANT GOVERNMENT AGENCIES

* PREPARED PLANS TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS ON VARIOUS FLIGHT ROUTES Source text for Eikon: Further company coverage:

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