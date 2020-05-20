Healthcare
May 20, 2020 / 6:47 AM / in an hour

BRIEF-Thai Union Group Resumes Ops Of Pioneer Food Cannery, Ghana

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Thai Union Group PCL:

* RESUMED OPERATIONS OF PIONEER FOOD CANNERY (PFC), GHANA ON MAY 18

* ON ANNUALIZED BASIS, EXPECT PRODUCTION IMPACT OF NOT MORE THAN 1% OF ANNUAL AMBIENT SEAFOOD PRODUCTION TONNAGE

* DURING PERIOD OF CLOSURE, HAVE BEEN LOOKING TO INCREASE PRODUCTION ACROSS GLOBAL SUPPLY CHAIN TO COMPENSATE

* RESUMED OPERATIONS OF PIONEER FOOD CANNERY WITH LIMITED PRODUCTION CAPACITY

* DO NOT EXPECT TO SEE SIGNIFICANT, LONG-TERM IMPACT FROM COVID-19 OUTBREAK

* TESTING SHOWED SIGNIFICANTLY LOWER NUMBERS OF POSITIVE COVID-19 CASES IN EMPLOYEES THAN INITIALLY INDICATED & REPORTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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