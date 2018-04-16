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April 16, 2018 / 1:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-The A2 Milk Company Enters Sales & Distribution Agreement With Yuhan Corporation

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - A2 Milk Company Ltd:

* THE A2 MILK COMPANY EXPANDS INTO SOUTH KOREA

* INITIAL SALES ARE EXPECTED TO COMMENCE DURING SECOND HALF OF CALENDAR YEAR 2018

* ENTERED INTO EXCLUSIVE SALES & DISTRIBUTION AGREEMENT WITH YUHAN CORPORATION TO PROMOTE & DISTRIBUTE CO’S BRANDED PRODUCTS IN SOUTH KOREA

* ALONGSIDE EXPANSION INTO SOUTH KOREA, A2MC IS CONTINUING TO BROADEN ITS NUTRITIONAL PRODUCT PORTFOLIO

* CO TO SHORTLY INTRODUCE PREMIUM MILK POWDER PRODUCT BLENDED WITH NEW ZEALAND SOURCED MĀNUKA HONEY Source text for Eikon: Further company coverage:

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