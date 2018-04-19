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Market News
April 19, 2018 / 12:51 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-The Bon-Ton Stores Inc Announces Bankruptcy Court Approval Of Winning Bid

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) -

* THE BON-TON STORES, INC. ANNOUNCES BANKRUPTCY COURT APPROVAL OF WINNING BID

* BON-TON STORES - U.S. BANKRUPTCY COURT APPROVED ASSET PURCHASE AGREEMENT BETWEEN CO AND A JOINT VENTURE

* BON-TON STORES INC - UNDER APPROVED AGREEMENT, JOINT VENTURE GROUP WILL ACQUIRE INVENTORY AND CERTAIN OTHER ASSETS OF COMPANY

* BON-TON STORES INC - JOINT VENTURE WAS WINNING BID IN AN AUCTION HELD PURSUANT TO SECTION 363 OF U.S. BANKRUPTCY CODE ON APRIL 16-17, 2018

* BON-TON STORES INC - JOINT VENTURE COMPOSED OF HOLDERS OF CO’S 8.0% SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2021, GREAT AMERICAN GROUP AND TIGER CAPITAL GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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