BRIEF-The Bon-Ton Stores Inc Announces Bankruptcy Court Approval Of Winning Bid

April 18 (Reuters) -
* THE BON-TON STORES, INC. ANNOUNCES BANKRUPTCY COURT APPROVAL OF WINNING BID
* BON-TON STORES - U.S. BANKRUPTCY COURT APPROVED ASSET PURCHASE AGREEMENT BETWEEN CO AND A JOINT VENTURE
* BON-TON STORES INC - UNDER APPROVED AGREEMENT, JOINT VENTURE GROUP WILL ACQUIRE INVENTORY AND CERTAIN OTHER ASSETS OF COMPANY
* BON-TON STORES INC - JOINT VENTURE WAS WINNING BID IN AN AUCTION HELD PURSUANT TO SECTION 363 OF U.S. BANKRUPTCY CODE ON APRIL 16-17, 2018
* BON-TON STORES INC - JOINT VENTURE COMPOSED OF HOLDERS OF CO’S 8.0% SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2021, GREAT AMERICAN GROUP AND TIGER CAPITAL GROUP Source text for Eikon: Further company coverage: