BRIEF-The Carlyle Group Reports Q1 Earnings Per Share $0.30

May 1 (Reuters) - Carlyle Group LP:
* THE CARLYLE GROUP ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DISTRIBUTABLE EARNINGS OF $139 MILLION ON A PRE-TAX BASIS FOR Q1 2018
* ECONOMIC INCOME OF $169 MILLION ON A PRE-TAX BASIS AND ECONOMIC NET INCOME OF $0.47 PER ADJUSTED UNIT ON A POST-TAX BASIS IN Q1
* QTRLY DISTRIBUTABLE EARNINGS OF $0.36 PER COMMON UNIT ON A POST-TAX BASIS
* TOTAL ASSETS UNDER MANAGEMENT $201.5 BILLION AS OF QUARTER-END VERSUS. $161.9 BILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY TOTAL REVENUES $702.8 MILLION VERSUS $1,120.1 MILLION REPORTED LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: