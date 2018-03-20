BRIEF-The Children’S Place Q4 Adj. EPS $2.52

March 20 (Reuters) - Children’s Place Inc:
* THE CHILDREN’S PLACE SETS 12% OPERATING MARGIN AND $12.00 EPS TARGETS FOR FISCAL 2020 ENABLED BY ACCELERATED STRATEGIC INVESTMENTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.49 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES NEW $250 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION IN 2018
* SEES $125 MILLION ACCELERATED SHARE REPURCHASE PROGRAM IN 2018
* NOW EXPECT TO ACHIEVE A 12% OPERATING MARGIN MILESTONE BY END OF 2020 WITH EPS OF $12.00
* DURING 2018 TO 2020 PERIOD, EXPECT CAPEX TO BE IN $75 MILLION TO $85 MILLION RANGE ANNUALLY
* SEES COMPARABLE RETAIL SALES INCREASE OF ABOUT 2.5 PERCENT TO 3.5 PERCENT FOR FISCAL 2018
* SEES A LOW SINGLE DIGIT COMPARABLE RETAIL SALES INCREASE IN Q1 OF 2018
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.44 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: