BRIEF-The Children’S Place Reports Q1 Earnings Per Share $1.78

May 17 (Reuters) - Childrens Place Inc:
* THE CHILDREN’S PLACE REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.21 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REAFFIRMS FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE VIEW $7.95 TO $8.20
* 2018 GUIDANCE ASSUMES A COMPARABLE RETAIL SALES INCREASE OF APPROXIMATELY 3.5% TO 4.5%
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $8.16, REVENUE VIEW $1.91 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES HIGH SINGLE DIGIT COMPARABLE RETAIL SALES INCREASE IN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)