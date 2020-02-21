Healthcare
February 21, 2020 / 11:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-The Coca-Cola Company Reaffirms Full Year Guidance And Provides Update On Expected Impact From Covid-19

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Coca-Cola Co:

* THE COCA-COLA COMPANY REAFFIRMS FULL YEAR GUIDANCE AND PROVIDES UPDATE ON EXPECTED IMPACT FROM COVID-19

* STILL EXPECTS TO ACHIEVE ITS PREVIOUSLY PROVIDED FULL YEAR GUIDANCE

* CHINA RANKS AS THIRD-LARGEST MARKET IN WORLD FOR COCA-COLA COMPANY IN TERMS OF UNIT CASE VOLUME

* CURRENTLY ESTIMATES AN APPROXIMATE 2- TO 3-POINT IMPACT TO UNIT CASE VOLUME FOR Q1

* COMPANY CURRENTLY ESTIMATES 1- TO 2-PENNY IMPACT TO EARNINGS PER SHARE FOR Q1 FROM COVID-19

* CURRENTLY ESTIMATES 1- TO 2-POINT IMPACT TO ORGANIC REVENUE FOR Q1 FROM COVID-19

* SITUATION WITH CORONAVIRUS - CONTINUES TO EVOLVE, AND CO EXPECTS TO PROVIDE MORE INFORMATION DURING ITS NEXT EARNINGS CALL IN APRIL

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49, REVENUE VIEW $8.82 BILLION — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.26, REVENUE VIEW $39.05 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below