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May 22, 2018 / 9:00 PM / Updated 37 minutes ago

BRIEF-The Container Store Group Reports Q4 Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Container Store Group Inc:

* THE CONTAINER STORE GROUP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.01

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONTAINER STORE GROUP - ISSUES FISCAL 2018 OUTLOOK FOR COMPARABLE STORE SALES OF FLAT TO UP 1%

* CONTAINER STORE GROUP - SEES 2018 CONSOLIDATED NET SALES OF $880 TO $890 MILLION

* CONTAINER STORE GROUP SEES 2018 GAAP EPS OF $0.27 TO $0.37 AND ADJUSTED EPS OF $0.35 TO $0.45

* Q4 SAME STORE SALES ROSE 2.7 PERCENT

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42, REVENUE VIEW $884.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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