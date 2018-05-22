BRIEF-The Container Store Group Reports Q4 Loss Per Share $0.01

May 22 (Reuters) - Container Store Group Inc:
* THE CONTAINER STORE GROUP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONTAINER STORE GROUP - ISSUES FISCAL 2018 OUTLOOK FOR COMPARABLE STORE SALES OF FLAT TO UP 1%
* CONTAINER STORE GROUP - SEES 2018 CONSOLIDATED NET SALES OF $880 TO $890 MILLION
* CONTAINER STORE GROUP SEES 2018 GAAP EPS OF $0.27 TO $0.37 AND ADJUSTED EPS OF $0.35 TO $0.45
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42, REVENUE VIEW $884.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: