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BRIEF-The Federal Court Of Appeals Has Ruled To Uphold The Suspension Order Against The Volta Grande Project Construction Licence
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December 6, 2017 / 2:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-The Federal Court Of Appeals Has Ruled To Uphold The Suspension Order Against The Volta Grande Project Construction Licence

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Belo Sun Mining Corp:

* BELO SUN REPORTS THAT THE FEDERAL COURT OF APPEALS HAS RULED TO UPHOLD THE SUSPENSION ORDER AGAINST THE VOLTA GRANDE PROJECT CONSTRUCTION LICENCE

* BELO SUN MINING CORP- WILL BE REQUIRED TO COMPLETE AN INDIGENOUS STUDY IN ACCORDANCE WITH FUNAI‘S GUIDELINES

* BELO SUN MINING CORP - INTENDS TO CONTINUE NEGOTIATIONS WITH FUNAI TO COMPLETE AN INDIGENOUS STUDY THAT COMPLIES WITH AGENCY‘S PROTOCOLS​

* BELO SUN MINING CORP - ‍COURT HAS VERBALLY ADVISED COMPANY OF ITS DECISION, HOWEVER IT HAS YET TO PUBLISH WRITTEN DETAILS OF RULING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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