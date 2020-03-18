Healthcare
March 18, 2020 / 11:00 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-The Federal Reserve May Need To Buy Corporate Bonds To Reduce Long-Term Damage From Coronavirus - FT

1 Min Read

March 18 (Reuters) -

* THE FEDERAL RESERVE MUST REDUCE LONG-TERM DAMAGE FROM CORONAVIRUS - BEN BERNANKE AND JANET YELLEN’S OP-ED ON FT

* FISCAL POLICY WILL CERTAINLY HAVE TO DO MORE AS SIZE OF HIT TO ECONOMIC ACTIVITY BECOMES APPARENT- BERNANKE AND YELLEN’S OP-ED ON FT

* THE UNDERLYING CHALLENGES DUE TO CORONAVIRUS ARE QUITE DIFFERENT- BERNANKE AND YELLEN’S OP-ED ON FT

* THE FED, WITH SUPPORT OF TREASURY AND CONGRESS, COULD ALSO RESTART THE TERM ASSET-BACKED LENDING FACILITY- BERNANKE AND YELLEN’S OP-ED ON FT

* FED COULD ASK CONGRESS FOR AUTHORITY TO BUY LIMITED AMOUNTS OF INVESTMENT-GRADE CORPORATE DEBT- BERNANKE AND YELLEN’S OP-ED ON FT

* FED COULD EXPLORE LOW-COST FINANCING FOR BANKS TO SUPPORT LENDING TO HOUSEHOLDS,SMALL BIZ ADVERSELY AFFECTED BY CRISIS-BERNANKE AND YELLEN'S FT OP-ED Source text: on.ft.com/3a4LHTG

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below