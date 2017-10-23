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BRIEF-The Hut Group announces 515 mln stg revolving credit facility
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October 23, 2017 / 12:00 PM / in 2 days

BRIEF-The Hut Group announces 515 mln stg revolving credit facility

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - The Hut Group Ltd:

* THE HUT GROUP - THE ‍HUT GROUP ANNOUNCES A £515 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY & TERM LOAN​

* THE HUT GROUP - LOAN ‍PROVIDED BY BARCLAYS, HSBC, SANTANDER, RBS, CITIBANK, LLOYDS, BANK OF IRELAND, SILICON VALLEY BANK, JP MORGAN AND AIMCO​

* THE HUT GROUP - ‍REVOLVING CREDIT FACILITY WILL BE USED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES, POSSIBLE M&A IN ITS BEAUTY & WELLBEING CATEGORIES, INFRASTRUCTURE ​

* THE HUT GROUP - ‍HUT GROUP WAS ADVISED BY ELIZABETH WAREING AND MARTIN O‘SHEA FROM ADDLESHAW GODDARD​ (Bengaluru Newsroom)

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