Healthcare
June 2, 2020 / 7:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-The Lancet Editors Issue Expression Of Concern About Paper on Hydroxychloroquine & COVID-19

1 Min Read

June 2 (Reuters) -

* THE LANCET EDITORS SAY THEY ARE ISSUING EXPRESSION OF CONCERN ABOUT PAPER ‘HYDROXYCHLOROQUINE OR CHLOROQUINE WITH OR WITHOUT A MACROLIDE FOR TREATMENT OF COVID-19: A MULTINATIONAL REGISTRY ANALYSIS’

* THE LANCET EDITORS SAY IMPORTANT SCIENTIFIC QUESTIONS HAVE BEEN RAISED ABOUT DATA REPORTED IN THE PAPER BY MANDEEP MEHRA ET AL

* THE LANCET EDITORS SAY INDEPENDENT AUDIT OF PROVENANCE, VALIDITY OF DATA HAS BEEN COMMISSIONED BY AUTHORS NOT AFFILIATED WITH SURGISPHERE & IS ONGOING Source text: bit.ly/3cr2NLX

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