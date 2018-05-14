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May 14, 2018 / 10:42 AM / in an hour

BRIEF-The Rockport Group Enters Into Asset Purchase Agreement With Charlesbank

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - The Rockport Group:

* THE ROCKPORT GROUP ENTERS INTO ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH CHARLESBANK

* THE ROCKPORT GROUP - SALE PROCESS FACILITATED THROUGH VOLUNTARY CHAPTER 11 FILING

* THE ROCKPORT GROUP - OBTAINED $20 MILLION IN NEW-MONEY DIP FINANCING FROM EXISTING NOTEHOLDERS, IN ADDITION TO EXISTING $60 MILLION CREDIT FACILITY

* THE ROCKPORT GROUP - CHARLESBANK WILL SERVE AS “STALKING HORSE BIDDER” IN A COURT-SUPERVISED SALE PROCESS

* THE ROCKPORT GROUP - CO EXPECTS TO PAY FOR ALL GOODS AND SERVICES DELIVERED ON OR AFTER MAY 14 IN NORMAL COURSE

* THE ROCKPORT GROUP - AGREEMENT WITH CHARLESBANK INCLUDES CO’S GLOBAL WHOLESALE ASSETS, E-COMMERCE PLATFORM, RETAIL OPERATIONS IN ASIA AND EUROPE

* THE ROCKPORT GROUP - IS SEEKING COURT AUTHORIZATION TO CLOSE NORTH AMERICAN RETAIL STORES THAT ARE NOT ACQUIRED BY CHARLESBANK OR ANOTHER PARTY Source text for Eikon:

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